مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت از پیگیری برای تسهیل خرید مواد اولیه و کاهش ضریب حجم محموله‌ها برای واحد‌های کوچک صنعتی خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم پروین نباتی با تأکید بر مشکلات واحد‌های کوچک تولیدی در تهیه مواد اولیه، گفت: دفترصنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در حال پیگیری برای کاهش ضریب حجم محموله‌ها است تا فرآیند خرید برای این واحد‌ها تسهیل شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین مواد اولیه پتروشیمی و تأثیر آن بر ظرفیت تولید و عرضه محصولات در کشور افزود: وزارت صمت با همکاری انجمن‌های تخصصی، صنایع را در چهار گروه اولویت‌بندی کرده است تا کاهش ۵۰ درصدی سهمیه مواد اولیه را مدیریت کند.

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت گفت: هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات خاص برخی واحد‌های تولیدی انجام شده و تلاش می‌شود از این هفته بخشی از نیاز‌های این واحد‌ها به‌صورت ویژه تأمین شود.