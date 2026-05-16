مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از خرید ۳ هزار و ۱۳۰ تن گندم از کشاورزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیزاده با بیان اینکه عملیات خرید گندم از طریق ۱۱ مرکز در سراسر استان در حال انجام است، گفت: قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به سطح زیر کشت گندم افزود: در مجموع ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۲۱ هزار هکتار آبی و ۶۹ هزار هکتار دیم است.
فرازی با بیان اینکه پیشبینی می شود امسال حدود ۸۵ هزار تن گندم در استان برداشت شود و افزود: برای تسهیل در روند برداشت، ۷۰ دستگاه کمباین بومی و ۲۷۰ دستگاه کمباین غیربومی از استان فارس به استان وارد شده است تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود.