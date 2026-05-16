مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جواد (ع) همزمان در مساجد و هیئت مذهبی تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در آستانه فرا رسیدن آخرین روز ماه ذی القعده، سالروز شهادت امام جواد (ع) مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.

برنامه ۴۰ مجلس عزا در تهران به این مناسبت، به شرح زیر است:

* مسجد گیاهی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان: سیدمجیدبنی فاطمه، محمدحسین پویانفر

زمان: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۳

نشانی: تجریش

* مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدجواد بهشتی

مرثیه خوان: میثم مومن نژاد

زمان:۲۶ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور

* مسجد حضرت رسول اکرم (ص)

مرثیه خوان: مهدی مقدم

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خانی آباد نو، خیابان میعاد

* مسجدجامع امیرالمومنین (ع)

سخنران: حجت الاسلام بهزاد مشکینی

مرثیه خوان: مصطفی مسیبی

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: ۲۴ متری شهید چمران

* مسجد حضرت ولیعصر (عج)

سخنران: سیدمحمدعلوی

مرثیه خوان: سیدمحمدترکان

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه زین الدین شرق، خیابان زهدی، خیابان بیست و یکم غربی

* مسجد جامع نظام مافی

سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان

مرثیه خوان: جوادحقیقت، امیررضا شیرازی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه آیت الله کاشانی، سه راه جنت آباد

* مسجد الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام امین

مرثیه خوان: محمدزارعی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان ۸۸ نارمک

* مسجد نیک عهد

سخنران: حجت الاسلام حسینی مقدم

مرثیه خوان: حامد میرزاعلی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸

نشانی: اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی

* مسجدجامع الغدیر

مرثیه خوان: مهدی غیاثی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل

* مسجد ائمه اطهار (ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی

مرثیه خوان: علی پورکاوه، علی تمیزی

زمان: ۲۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲

نشانی: تهرانپارس شرقی، خیابان احسان

* هیأت ریحانه الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق

مرثیه خوان: سیدمجید بنی فاطمه

زمان:۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، باغ فیض

* حسینیه آیت الله حق شناس

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

ذکر توسل: مهدی سماواتی

مرثیه خوان: محمدرضا بذری

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* هیأت عاشقان حسینی

سخنران: حجت الاسلام علی محمدی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲

نشانی: شهرری، میدان معلم

* هیأت حضرت جواد الرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام حمیدنادری

مرثیه خوان: منصور نورایی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: تهرانپارس، انتهای جشنواره

* حسینیه مرحوم پنبه چی

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی

* هیأت محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مرثیه خوان: محمدرضا پیروز

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان پیروزی، نبردشمالی، خیابان شهید نجار محمودی

* بیت الحسن المجبتی (ع)

سخنران: حجت الاسلام حسن شریعت زاده

مرثیه خوان: سیدیاسرموسوی

زمان:۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران

* محفل زوار البقیع

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان: حسین ستوده

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجموعه فرهنگی سرچشمه

* هیأت بضعه الرسول (س)

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ری، روبروی خیابان خراسان

* هیأت حضرت موسی بن جعفر (ع)

سخنران: حجت الاسلام علی توکلی

مرثیه خوان: سعید خرازی

زمان: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱

نشانی: میدان شکوفه، سه راه باقر آباد

* هیأت الزهرا (س)

سخنران: مهدی رئوفی

مرثیه خوان: میثم مومنی نژاد، محمود معماری

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان ایران، خیابان مهدوی پور

* بیت شهید حیدری

سخنران: حجت الاسلام مرتضی الواری

مرثیه خوان: محمدحسین خسروشاهی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان شهید مدنی، کوچه شهید هاشمی سبحانی

* حسینیه فاطمه الزهرا (س)

سخنران: علی قربانی

مرثیه خوان: علی اکبرزاد فرج، علی خاکپور

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان گوته، خیابان برادران احمدی

* رضویه حضرت زهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام علیرضا درستکار

مرثیه خوان: جوادحیدری، حامدخمسه

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان مشکی، فخرآباد، خیابان شهید کلهر

* حسینیه بنی فاطمه (س)

سخنران: حجت الاسلام مهدی رضوانی

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۷ صبح

نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

* هیأت آل یاسین

سخنران: سیدحمید خویی

مرثیه خوان: احسان رضا زهری، سیدعبدالهادی وطنی

زمان: ۲۶ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان دولت

* بیت مرحوم علامه جعفری

سخنران: حجت الاسلام جعفری

مرثیه خوان: علی قراییان، مهدی نوایی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲

نشانی: پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان برادران نورصالحی، بلوار نیکنام

* روضه الحسین (ع)

مرثیه خوان: علی اکبر زاد فرج

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۷ صبح

نشانی: چهاراه آبسردار، خیابان زرین خامه، خیابان سادات

* حسینیه حضرت علی اصغر (ع)

سخنران: خانم محمدیان

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۹ صبح

نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، بلوار شهید آوینی، خیابان آقا مجیدی

* حسینیه کربلایی‌ها

سخنران: حجت الاسلام علی نصیری

مرثیه خوان: احمدزمانی، محمد صادقی

زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد

* روضه احسان الحسن (ع)

سخنران: حجت الاسلام اسدی

مرثیه خوان: علی اکبرزاد فرج

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۰

نشانی: میدان خراسان، خیابان خراسان، نرسیده به خیابان ری

* هیأت معظم بضعه النبی (س)

سخنران: خانم چینی چیان

مرثیه خوان: خانم حاجیوند

زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: خیابان گیلکی جنوبی

* هیأت متوسلین به حضرت قمربنی هاشم (ع)

سخنران: حجت الاسلام تقی وکیل پور

مرثیه خوان: سید حسین ابراهیمی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰

نشانی: کرمان غربی

* هیأت مکتب الرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام عباس صراف

مرثیه خوان: حسن حسین خانی، محمدحسن فیضی، محمدرضا پیروز

زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی

* هیأت سالار زینب (س)

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه خوان: میثم مومن نژاد، مصطفی علقمه

زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: خیابان مشکی، کوچه ۱۷

* حسینیه میامی‌ها

سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدباقرعلم الهدی

مرثیه خوان: محمدرضا پیروز

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۶

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام

* ماتمکده حضرت زینب (س)

سخنران: سیدمرتضی شجاعی

مرثیه خوان: سعید خرازی، علی اکبرزاد فرج

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۶ صبح

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید

* هیأت شاهزاده علی اکبر (ع)

سخنران: علی ولی نژاد

مرثیه خوان: علیرضا صالحی

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: وصفنارد، خیابان رمضانی

* حوزه علمیه آیت الله مجتهدی

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مرثیه خوان: احمدمیرزایی

زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ صبح

نشانی: میدان قیام، خیابان مولوی

* میدان امام حسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام کاظمی

زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پاسدار گمنام