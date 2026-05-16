مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جواد (ع) همزمان در مساجد و هیئت مذهبی تهران و سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در آستانه فرا رسیدن آخرین روز ماه ذی القعده، سالروز شهادت امام جواد (ع) مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی تهران و سراسر کشور برگزار میشود.
برنامه ۴۰ مجلس عزا در تهران به این مناسبت، به شرح زیر است:
* مسجد گیاهی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان: سیدمجیدبنی فاطمه، محمدحسین پویانفر
زمان: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۳
نشانی: تجریش
* مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدجواد بهشتی
مرثیه خوان: میثم مومن نژاد
زمان:۲۶ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور
* مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
مرثیه خوان: مهدی مقدم
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خانی آباد نو، خیابان میعاد
* مسجدجامع امیرالمومنین (ع)
سخنران: حجت الاسلام بهزاد مشکینی
مرثیه خوان: مصطفی مسیبی
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: ۲۴ متری شهید چمران
* مسجد حضرت ولیعصر (عج)
سخنران: سیدمحمدعلوی
مرثیه خوان: سیدمحمدترکان
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه زین الدین شرق، خیابان زهدی، خیابان بیست و یکم غربی
* مسجد جامع نظام مافی
سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان
مرثیه خوان: جوادحقیقت، امیررضا شیرازی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه آیت الله کاشانی، سه راه جنت آباد
* مسجد الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام امین
مرثیه خوان: محمدزارعی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان ۸۸ نارمک
* مسجد نیک عهد
سخنران: حجت الاسلام حسینی مقدم
مرثیه خوان: حامد میرزاعلی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸
نشانی: اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی
* مسجدجامع الغدیر
مرثیه خوان: مهدی غیاثی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل
* مسجد ائمه اطهار (ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی
مرثیه خوان: علی پورکاوه، علی تمیزی
زمان: ۲۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲
نشانی: تهرانپارس شرقی، خیابان احسان
* هیأت ریحانه الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق
مرثیه خوان: سیدمجید بنی فاطمه
زمان:۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، باغ فیض
* حسینیه آیت الله حق شناس
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
ذکر توسل: مهدی سماواتی
مرثیه خوان: محمدرضا بذری
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
* هیأت عاشقان حسینی
سخنران: حجت الاسلام علی محمدی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲
نشانی: شهرری، میدان معلم
* هیأت حضرت جواد الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام حمیدنادری
مرثیه خوان: منصور نورایی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: تهرانپارس، انتهای جشنواره
* حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
* هیأت محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مرثیه خوان: محمدرضا پیروز
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان پیروزی، نبردشمالی، خیابان شهید نجار محمودی
* بیت الحسن المجبتی (ع)
سخنران: حجت الاسلام حسن شریعت زاده
مرثیه خوان: سیدیاسرموسوی
زمان:۲۶ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران
* محفل زوار البقیع
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان: حسین ستوده
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجموعه فرهنگی سرچشمه
* هیأت بضعه الرسول (س)
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ری، روبروی خیابان خراسان
* هیأت حضرت موسی بن جعفر (ع)
سخنران: حجت الاسلام علی توکلی
مرثیه خوان: سعید خرازی
زمان: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان شکوفه، سه راه باقر آباد
* هیأت الزهرا (س)
سخنران: مهدی رئوفی
مرثیه خوان: میثم مومنی نژاد، محمود معماری
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ایران، خیابان مهدوی پور
* بیت شهید حیدری
سخنران: حجت الاسلام مرتضی الواری
مرثیه خوان: محمدحسین خسروشاهی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان شهید مدنی، کوچه شهید هاشمی سبحانی
* حسینیه فاطمه الزهرا (س)
سخنران: علی قربانی
مرثیه خوان: علی اکبرزاد فرج، علی خاکپور
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان گوته، خیابان برادران احمدی
* رضویه حضرت زهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام علیرضا درستکار
مرثیه خوان: جوادحیدری، حامدخمسه
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان مشکی، فخرآباد، خیابان شهید کلهر
* حسینیه بنی فاطمه (س)
سخنران: حجت الاسلام مهدی رضوانی
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۷ صبح
نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه
* هیأت آل یاسین
سخنران: سیدحمید خویی
مرثیه خوان: احسان رضا زهری، سیدعبدالهادی وطنی
زمان: ۲۶ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان دولت
* بیت مرحوم علامه جعفری
سخنران: حجت الاسلام جعفری
مرثیه خوان: علی قراییان، مهدی نوایی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲
نشانی: پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان برادران نورصالحی، بلوار نیکنام
* روضه الحسین (ع)
مرثیه خوان: علی اکبر زاد فرج
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۷ صبح
نشانی: چهاراه آبسردار، خیابان زرین خامه، خیابان سادات
* حسینیه حضرت علی اصغر (ع)
سخنران: خانم محمدیان
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۹ صبح
نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، بلوار شهید آوینی، خیابان آقا مجیدی
* حسینیه کربلاییها
سخنران: حجت الاسلام علی نصیری
مرثیه خوان: احمدزمانی، محمد صادقی
زمان: ۲۷ اردیبهشت ماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد
* روضه احسان الحسن (ع)
سخنران: حجت الاسلام اسدی
مرثیه خوان: علی اکبرزاد فرج
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۲۰
نشانی: میدان خراسان، خیابان خراسان، نرسیده به خیابان ری
* هیأت معظم بضعه النبی (س)
سخنران: خانم چینی چیان
مرثیه خوان: خانم حاجیوند
زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: خیابان گیلکی جنوبی
* هیأت متوسلین به حضرت قمربنی هاشم (ع)
سخنران: حجت الاسلام تقی وکیل پور
مرثیه خوان: سید حسین ابراهیمی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰
نشانی: کرمان غربی
* هیأت مکتب الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام عباس صراف
مرثیه خوان: حسن حسین خانی، محمدحسن فیضی، محمدرضا پیروز
زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی
* هیأت سالار زینب (س)
سخنران: مهدی توکلی
مرثیه خوان: میثم مومن نژاد، مصطفی علقمه
زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: خیابان مشکی، کوچه ۱۷
* حسینیه میامیها
سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدباقرعلم الهدی
مرثیه خوان: محمدرضا پیروز
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۶
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام
* ماتمکده حضرت زینب (س)
سخنران: سیدمرتضی شجاعی
مرثیه خوان: سعید خرازی، علی اکبرزاد فرج
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۶ صبح
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید
* هیأت شاهزاده علی اکبر (ع)
سخنران: علی ولی نژاد
مرثیه خوان: علیرضا صالحی
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: وصفنارد، خیابان رمضانی
* حوزه علمیه آیت الله مجتهدی
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مرثیه خوان: احمدمیرزایی
زمان: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ صبح
نشانی: میدان قیام، خیابان مولوی
* میدان امام حسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام کاظمی
زمان: ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰
نشانی: خیابان پاسدار گمنام