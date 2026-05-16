قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۶۵۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۴۹۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۲۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۹۳۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۳۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۳ هزار و ۲۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۲ هزار و ۴۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۶۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۷ هزار و ۸۰۶ تومان است.