پخش زنده
امروز: -
هفته سی و چهارم و پایانی فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۶ اردیبهشت:
بوروسیا مونشن گلادباخ - هوفنهایم
بایرن مونیخ - اف ث کلن
فرایبورگ - ار بی لایپزیش
اونیون برلین - آگزبورگ
وردربرمن - بوروسیا دورتموند
بایرلورکوزن - هامبورگ
آینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت
هایدن هایم - ماینتس
در جدول بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیمهای وولفسبورگ، هایدن هایم و سن پائولی با ۲۶ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتهاند و حداقل به پلی آف میروند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.