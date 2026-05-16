

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۶ اردیبهشت:

بوروسیا مونشن گلادباخ - هوفنهایم

بایرن مونیخ - اف ث کلن

فرایبورگ - ار بی لایپزیش

اونیون برلین - آگزبورگ

وردربرمن - بوروسیا دورتموند

بایرلورکوزن - هامبورگ

آینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت

هایدن هایم - ماینتس

در جدول بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم‌های وولفسبورگ، هایدن هایم و سن پائولی با ۲۶ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفته‌اند و حداقل به پلی آف می‌روند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.