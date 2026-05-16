برنامه «به خانه برمیگردیم»، با محوریت سلامت مادران، ترویج کتابخوانی و «لذت فوتبال»، با پخش زنده فینال لیگ قهرمانان آسیا (۲)، از شبکههای تهران و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم»، امروز با محوریت سلامت مادران، ترویج کتابخوانی و تربیت کودکان حماسی، از شبکه تهران پخش میشود.
در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «زینب پورابراهیم»، دکتر «زینب محقق»، رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ابعاد مختلف سلامت مادران، برنامهریزی قبل از بارداری و حمایتهای مورد نیاز مادران را بررسی میکند.
علاوه بر این، دکتر «ابراهیم حیدری»، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، درباره هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، برگزاری آن در شرایط آتشبس ناپایدار، ارائه یارانه کتاب و دسترسی عادلانه به کتاب برای همه ایرانیان گفتوگو خواهد کرد.
در بخش دیگری از برنامه، «سیدسبحان سادات»، روانشناس، با موضوع آرامش در خانه و تربیت حماسی، راهکارهایی برای تربیت کودکان شجاع، مسئولیتپذیر، مقاوم و حماسهآفرین ارائه میدهد.
همچنین، «سینا نورائی» به آموزش ساخت عروسکهای نمایشی با وسایل دورریز میپردازد.
بخش آشپزی این برنامه هم با حضور «سید آرمین فرشچی»، طراح و مدرس آشپزی، با آموزش یک چیکن استراگانف خوشمزه، تقدیم بینندگان میشود، و در آخر، بخش «مردم چی میگن» با اجرای «کیانا فرهی» به موضوع «چرا چاقتر شدیم؟» میپردازد.
برنامه «به خانه برمیگردیم»، کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه تهران پخش میشود.
دیدار النصر عربستان و گامبا اوساکا ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا (۲)، امشب از شبکه ورزش پخش میشود.
پخش زنده تقابل النصر و گامبا اوساکا نمایندگان عربستان و ژاپن در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا، ساعت ۲۲ با برنامه «لذت فوتبال»، به صورت زنده پخش می شود.
پخش زنده این جدال حساس با تحلیل فنی رقابت، پیش از آغاز مسابقه و گزارش اختصاصی این جدال حساس برای فوتبال دوستان خواهد بود.