عملیات اجرایی ساخت چهارمین مدرسه ۱۵ کلاسه نسیمشهر با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در محله حصارک پایین آغاز شد تا گامی دیگر برای تحقق مصوبات سفر استاندار تهران به بهارستان برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه در قالب مدرسهای ۱۵ کلاسه طراحی شده و با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان توسط شهرداری نسیمشهر در حال اجراست. هدف از احداث این مجموعه، توسعه زیرساختهای آموزشی و افزایش سرانه فضای آموزشی در این منطقه عنوان شده است.
شهردار نسیمشهر نیز اعلام کرد با برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اجرایی پنجمین مدرسه مصوب سفر استاندار تهران به شهرستان بهارستان نیز بهزودی آغاز خواهد شد.