مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به اینکه میانگین فاصله مجتمع‌های خدماتی-رفاهی در آزادراه‌های کشور هر ۲۷ کیلومتر یک مجتمع است، گفت: این شاخص در استان اردبیل به ازای هر ۱۶ کیلومتر یک مجتمع فعال ثبت شده که نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر در این استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل کلیم‌اله وثوقی، در بازدید از مجتمع وفادار از فعالیت ۲۳ مجتمع خدماتی، رفاهی و بین‌راهی در محور‌های استان خبر داد و اظهار کرد: تکمیل و توسعه این مجتمع‌ها با حمایت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در حال اجراست.

وی با تأکید بر نقش حیاتی این مراکز در کاهش خستگی رانندگان، افزایش تمرکز و ارتقای سطح ایمنی محور‌های مواصلاتی افزود: احداث، توسعه و تجهیز مجتمع‌های خدماتی-رفاهی به‌عنوان اجزای مهم مبلمان راه، از اولویت‌های اصلی سازمان راهداری است.

وثوقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صدور مجوز‌ها گفت: طی یک ماه گذشته سه مورد از پروانه‌های بهره‌برداری مجتمع‌های فعال تمدید شده و ۹ مورد از موافقت‌های اصولی نیز تمدید شده است. همچنین هشت درخواست احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و تیرپارک در دست بررسی قرار دارد.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان اردبیل خاطرنشان کرد: فرآیند صدور و تمدید مجوز‌ها به‌صورت فیزیکی حذف شده و از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار انجام می‌شود.

وی افزود: از ابتدای طرح نوروزی تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، کمیته‌های نظارت استانی و شهرستانی به‌صورت مستمر از مجتمع‌ها بازدید کرده و گزارش‌ها در سامانه مربوطه ثبت شده است.

مدیرکل راهداری استان اردبیل در پایان با اشاره به احداث ۷ مجتمع جدید در استان گفت: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی سفر‌های برون‌شهری خواهد داشت.