مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به پیشرو بودن حوزه ارتباطات قم از استانهای کشور گفت: در حال حاضر تمام شهرهای قم زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، شورای راهبری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اعضای این شورا برگزار شد که محمد باقری زاد در این جلسه وضعیت ارتباطات در استان قم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این حوزه استان قم از استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به پوشش نسل پنجم اینترنت ۵G در سطح استان گفت: ۵۲ سایت ۵G در سطح استان فعال است و در حال حاضر تمامی شهرهای استان زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند.