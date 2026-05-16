به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد گفت: کنگره ملا عبدالله بهابادی اواخر امسال در استان یزد برگزار می‌شود که این موضوع اصلی‌ترین مصوبه نشست انجمن مفاخر استان یزد بود.



بابایی ادامه داد: در این نشست مقرر شد دبیرخانه این کنگره نیز در استان یزد تشکیل شود و مراکز علمی و دانشگاهی نیز برای تحقق این کنگره مشارکت بیشتری داشته باشند.



استاندار یزد در این نشست با اشاره به اینکه استان یزد مهد علما، اندیشمندان و مفاخر بزرگی همچون ملا عبدالله بهابادی است گفت: چهره‌های اثرگذاری مثل ملا عبدالله بهابادی باید بیش از پیش برای نسل جوان معرفی شوند.