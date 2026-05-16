در معاملات هفته گذشته (منتهی به ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۳ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۲۲ تن انواع محصول به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مبادلات هفته گذشته تالار سیمان بورس کالا بیش‌ترین حجم معامله را به خود اختصاص داد به طوری که در این تالار یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۷ تن سیمان به ارزش ۴.۸ هزار میلیارد تومان فروخته شد.

در هفته گذشته تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز شاهد معامله ۷۱۴ هزار و ۴۲۴ تن محصول به ارزش ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۳۶۹ هزار تن سنگ آهن، ۲۴۸ هزار و ۲۵۴ تن فولاد، ۹۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۳ هزار و ۳۷۰ تن مس و ۳۰۰ تن چدن به دست خریداران رسید.

تالار حراج باز هم شاهد دادوستد ۵۰۱ هزار و ۶۸۹ تن محصول، به ارزش ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان بود. در این تالار ۲۳۰ هزار تن سنگ آهن، ۱۴۷ هزار تن روی، ۶۶ هزار و ۲۶۰ تن وکیوم باتوم، ۴۵ هزار تن فولاد، ۹ هزار و ۶۴۹ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۵۰۰ تن مس، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۶۰ تن مولیبدن از محصولات معامله شده در این تالار بود.

در تالار صادراتی کیش نیز ۴۳۳ هزار و ۶۹ تن محصول به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خریدار داشت. ۱۹۰ هزار تن سنگ آهن، ۱۵۴ هزار و ۹۰ تن سیمان، ۴۲ هزار و ۲۷۶ تن قیر، ۳۸ هزار تن کلینکر، ۶ هزار تن گوگرد، ۲ هزار و ۵۰۰ تن مس و ۲۰۳ تن عایق رطوبتی از محصولات معامله شده در این تالار بود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم در مجموع ۱۳۱ هزار و ۵۶۸ تن محصول شامل ۷۵ هزار و ۲۴۷ تن مواد پلیمری، ۲۲ هزار و ۹۰۰ تن لوب کات، ۱۴ هزار و ۸۲۱ تن مواد شیمیایی، ۹ هزار تن لوب کات، ۴ هنزار و ۸۰۴ تن روغن، ۳ هزار و ۳۲۵ تن قیر، یک هزار و ۱۶۱ تن فرآورده‌های نفتی و ۳۱۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها به ارزش ۱۸.۴ میلیارد تومان به دست خریداران رسید.

در تالار فرعی هم ۱۱ هزار و ۵۲۲ تن محصول به ارزش ۹۱۶ میلیارد تومان فروخته شد.

در تالار حراج هم‌زمان ۷ هزار و ۳۳۲ تن محصول، شامل: ۶ هزار و ۷۲۵ تن آلومینیوم، ۳۵۲ تن مواد پلیمری و ۲۵۵ تن تیشو به ارزش ۳.۳ هزار میلیارد تومان خریدار داشت.

هم‌چنین ۳۰ دستگاه خودرو به ارزش ۳۲۲ هزارمیلیارد تومان در تالار خودرو معامله شد.