به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز ارزش این میزان برگ سبز چای را حدود ۱۶۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان برگ سبز چای برداشت شده حدود ۹ هزار و ۳۹ تن چای خشک در کارخانها فرآوری شده است.

وی به خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران اشاره کرد و گفت : سهم کارخانجات چای از ۱۶۷۰ میلیارد تومان، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۵۰ درصد به چایکاران پرداخت شده و خرید تضمینی این محصول ادامه دارد.

رئیس سازمان چای کشور با بیان این که سهم دولت از خرید تضمینی چای ۲۵ درصد و سهم کارخانجات فرآوری چای ۷۵ درصد است، افزود: درحال پیگیری پرداخت سهم دولت در قالب خرید تضمینی چای به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان هستیم و قول داده شده که سهم دولت تا ماه‌های آینده پرداخت شود.

جهانساز به افزایش ۷۲ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و ۶۷ درصدی برگ سبز چای درجه ۲ اشاره و گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در فروردین سال ۱۴۰۴ را ۴۲ هزار تومان و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه ۲ را ۳۰ هزار تومان مصوب کرد.

وی کیفیت برگ سبز چای را خوب توصیف کرد و افزود: از روز نخست اردیبهشت ماه ۱۶۷ کارخانه فرآوری چای با کشاورزان قرارداد خرید تضمینی چای منعقد کرده‌اند و خرید تضمینی این محصول تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان چای گفت: سطح باغهای چای کشور ۲۲ هزار هکتار است و ۵۲ هزار خانوار در این باغها مشغول کار هستند.