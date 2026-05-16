به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی با اشاره به مطالبات مردم شهرستان هوراند برای ایجاد بخش دیالیز اظهار کرد: فضای فیزیکی مناسب شامل اتاق و بستر‌های مورد نیاز آماده‌سازی شده و دستگاه‌های لازم نیز خریداری شده است. با تأمین نیروی متخصص دیالیز، خدمات‌رسانی به بیماران در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این بخش ۲۵ نفر از بیماران دیالیزی شهرستان هوراند و بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر از خدمات این مرکز بهره‌مند خواهند شد و دیگر نیازی به مراجعه به مرکز استان، شهرستان‌های اطراف یا استان‌های همجوار نخواهند داشت

ابراهیمی هدف از راه‌اندازی این بخش را تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی تخصصی و کاهش هزینه‌ها و مشکلات رفت‌وآمد آنان اعلام کرد.