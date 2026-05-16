مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، از تسهیل فرآیند تامین اتانول طبی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: صدور حواله و مجوزهای جداگانه برای عرضه آن حذف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام شعیبی مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و داروبا اشاره به ابلاغیههای اخیر سازمان در خصوص وضعیت کنترلی اتانول اظهار داشت: با توجه به اینکه اتانول در فهرست کنوانسیونهای بینالمللی دارو و مواد تحت کنترل (INCB) قرار ندارد، لزومی به صدور مجوزهای جداگانه برای مراحل تولید، توزیع و عرضه این فرآورده وجود ندارد.
وی افزود: بر همین اساس، شرکتهای تولیدی میتوانند به صورت مستقیم نسبت به خرید الکل مورد نیاز خود اقدام کنند و دیگر نیازی به ارسال درخواست به این اداره کل جهت تایید یا صدور حواله توسط اداره امور دارو و مواد تحت کنترل نخواهد بود.
شعیبی خاطرنشان کرد: این تصمیم به منظور تسریع در فرآیندهای تولیدی اتخاذ شده و بخشنامههای قبلی که مغایر با این رویه جدید بودند، لغو و کانلمیکن تلقی میشوند.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، از رؤسای انجمنهای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی، داروهای طبیعی، شیر خشک و انجمن پروبیوتیک خواست تا این موضوع را برای اجرا به تمامی شرکتهای زیرمجموعه خود اطلاعرسانی کنند.