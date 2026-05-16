نمایش «سیاهوش» شب گذشته به حکیم ابوالقاسم فردوسی تقدیم شد و به مناسبت روز بزرگداشت این حماسهسرای بلندآوازه پارسیگوی، برای سه اجرای دیگر تمدید شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «سیاهوش» نوشته و کارگردانی حامد شیخی که قرار بود جمعه ۲۵ اردیبهشتماه به کار خود در تماشاخانه سنگلج پایان دهد، به مناسبت همزمانی این روز با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، تا سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه تمدید شد.
حامد شیخی، کارگردان و بازیگر این نمایش، در پایان اجرای روز جمعه «سیاهوش» را که برگرفته از داستان سیاوش در شاهنامه است به فردوسی تقدیم کرد و گفت: «اجرای امشب به یمن روز بزرگداشت شاعر حماسهسرای ملی و به پاس شاهنامه ارزشمند که برای ما و گذشتگان و آیندگان به یادگار گذاشته شده است، به حکیم ابوالقاسم فردوسی تقدیم میشود.»
او شاهنامه را منبعی غنی برای خلق آثار دراماتیک ملی و حماسی دانست و افزود این اثر سترگ حتی میتواند الهامبخش آثاری کمدی و تفکربرانگیز باشد.
کارگردان این نمایش در پایان اعلام کرد: «به برکت این روز عزیز و با هماهنگی و همکاری مدیریت تماشاخانه سنگلج، اجرای «سیاهوش» تا سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه تمدید شد.»
در این اجرا هنرمندانی همچون مهرداد بیات، سیامک حلمی، گیتی شکری، مجید علمبیگی و جمعی دیگر به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.
نمایش «سیاهوش» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت اجراهای جدید را از طریق سایتهای گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.