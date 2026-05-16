رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پی جنگ تحمیلی سوم، ۶۰ اثر تاریخی در تهران آسیب دید و ۱۰ اثر به‌طور کامل تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد علوی، با اشاره به خسارت‌های وارده به اماکن گردشگری و میراث فرهنگی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: بر اساس منشور سازمان ملل و یونسکو، مجموعه‌های میراثی باید با نصب پرچم سپر آبی از حمله در امان باشند، اما متأسفانه در این دوره، حتی اماکنی که این علامت محافظت را داشتند، آسیب جدی دیدند و هیچ برخورد مؤثری با کشورهای متجاوز صورت نگرفت.

وی افزود: در کل کشور حدود ۱۶۰ اثر میراثی وجود دارد که از این میان حدود ۶۰ اثر در تهران قرار دارند؛ این مجموعه‌ها شامل آثار ثبت جهانی مانند کاخ گلستان و آثار ثبت ملی و واجد ارزش هستند.

علوی تصریح کرد: برخی از این اماکن، مانند محل کار امیرکبیر در میدان بازار تهران، دچار تخریب صد درصد شده‌اند و آسیب‌های کاخ گلستان بیشتر ناشی از موج انفجار بوده و برخی دیگر بدون اصابت مستقیم آسیب دیده‌اند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درباره روند بازسازی این اماکن گفت:با همکاری شهرداری مناطق، میراث فرهنگی استان تهران و بخش خصوصی، آثار تخریب‌شده با همان کاربری در محل بازسازی می شوند.

وی افزود:برخی از آثار که در اختیار مدیریت شهری بوده‌اند، فرآیند ترمیم آن‌ها آغاز شده است.