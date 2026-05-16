پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد: شورای هماهنگی بیمهها در استان یزد تشکیل میشود تا برنامه ریزیهای لازم در این حوزه به خوبی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی که در نشست با دست اندرکاران و فعالان صنعت بیمه استان یزد سخن میگفت افزود: شرکتهای بیمه باید حامی و کمک کار مردم باشند.بابایی گفت: شرکتهای بیمه در قبال در آمدهایی که در استان یزد دارند، باید سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز داشته باشند.استاندار تصریح کرد: شورای هماهنگی بیمهها نیز از این پس در استان یزد تشکیل میشود تا برنامه ریزیهای لازم در این حوزه به خوبی صورت گیرد.
در این نشست گزارشی از فعالیتها و اقدامات شرکتهای بیمه در بخشهای مختلف ارائه شد.بر این اساس استان یزد در تولید حق بیمهها جایگاه سیزدهم و در پرداخت خسارات از جایگاه دوازدهم در کشور برخوردار است.