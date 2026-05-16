به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی که در نشست با دست اندرکاران و فعالان صنعت بیمه استان یزد سخن میگفت افزود: شرکت‌های بیمه باید حامی و کمک کار مردم باشند.بابایی گفت: شرکت‌های بیمه در قبال در آمد‌هایی که در استان یزد دارند، باید سرمایه گذاری‌های اقتصادی نیز داشته باشند.استاندار تصریح کرد: شورای هماهنگی بیمه‌ها نیز از این پس در استان یزد تشکیل می‌شود تا برنامه ریزی‌های لازم در این حوزه به خوبی صورت گیرد.

در این نشست گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های بیمه در بخش‌های مختلف ارائه شد.بر این اساس استان یزد در تولید حق بیمه‌ها جایگاه سیزدهم و در پرداخت خسارات از جایگاه دوازدهم در کشور برخوردار است.