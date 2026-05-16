پخش زنده
امروز: -
مرحله اول طرح بازآفرینی میدان امام خمینی (ره) فریمان که یکی از مناطق پرتردد و تاریخی مرکز شهر است، اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار فریمان گفت: طرح مهم بهسازی و زیباسازی میدان تاریخی امام خمینی (ره) فریمان برای اولین بار در سطح شهرستان و با استفاده از کفپوش بتنی در حال اجرا است و در ادامه برنامههای بازآفرینی شهری صورت میپذیرد.
ابوالقاسم عظیمی با اشاره به اولویتهای این طرح افزود: سه اصل کیفیت اجرا با بالاترین استانداردها، سرعت پیشرفت شبانهروزی با رعایت ایمنی و کیفیت و زیباسازی منظر شهری با المانهای مناسب، نورپردازی و فضای سبز در طول پیادهراه و سوارهرو از اولویت های اجرای طرح است.
وی گفت: ارتقای ایمنی شهروندان و تأمین امنیت عابران و ترددکنندگان در طول اجرای طرح از دیگر محورهای مهم این طرح است.
شهردار فریمان افزود: بافت و معماری خاص شهر فریمان و میدان تاریخی آن به روش سنتی اجرا و پیاده راه میشود و امیدواریم در یک بازه زمانی ۵ ساله طرح بازآفرینی به طور کامل در سطح شهرستان فریمان انجام شود.