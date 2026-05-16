بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای عملکرد سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به استناد احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی درنظر گرفته شده است.
بر اساس این حکم، اشخاص حقوقی مشمول قانون یادشده میتوانند در چارچوب مقررات مربوط، از معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی تا سقف تعیینشده بهرهمند شوند. این تصمیم با هدف حمایت از فعالیتهای مولد و تقویت جریان تامین مالی بخش تولید و زیرساختها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی مشمول این قانون پیشبینی شده است که با هدف فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم در انواع طرحهای تولیدی و زیربنایی و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم به آنها اعطا میشود. دولت هم بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی موظف است سقف برخورداری از این معافیت را در قانون بودجه هرسال تعیین کند.