پخش زنده
امروز: -
منطقه مرزی «ریمدان» به عنوان منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار، فراتر از یک معبر مرزی ساده، اکنون به عنوان «پل استراتژیک» ارتباطی میان قدرتهای اقتصادی منطقه (ایران، چین و پاکستان) و پیشران توسعه در جنوب شرق ایران مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در نقشه جدید دیپلماسی اقتصادی ایران، منطقه "ریمدان" به دلیل موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی، نقشی حیاتی در پیوند میان بازارهای شبهقاره، شرق آسیا و اروپا ایفا میکند. فاصله کوتاه با بندر و منطقه آزاد گوادر پاکستان واقع شده، به عنوان مکمل بندر اقیانوسی و بزرگترین منطقه آزاد تجاری-صنعتی جنوب کشور (از نظر وسعت) یعنی چابهار کلیدواژه جدید توسعه در سواحل مکران و مسیر اصلی عبور کریدورهای بینالمللی محسوب میشود.
ریمدان در موقعیتی قرار گرفته که میتواند توازن تجاری در منطقه را تغییر دهد. نزدیکی به بندر گوادر در پاکستان و بندر چابهار در ایران، این منطقه را به کانون اصلی توسعه کریدورهای تجاری تبدیل کرده است.کارشناسان معتقدند ریمدان «بهترین و اقتصادیترین» مسیر دسترسی زمینی ایران به بازارهای پرجمعیت پاکستان و از آنجا به چین و هند است.
از سوی دیگر، این مرز برای پاکستان نیز حکم یک «دروازه طلایی» را دارد تا از طریق قلمرو ایران، به کریدور شرق - غرب متصل شده و کوتاهترین مسیر دسترسی به ترکیه، اروپا، کشورهای حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در اختیار داشته باشد.
اتصال به "سیپک"؛ همافزایی با ابرپروژه جاده ابریشم نوین یکی از مهمترین ابعاد اهمیت ریمدان، نقش آن در پیوند با کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) است. این ابرپروژه که توسط چین در پاکستان در حال اجراست، میتواند از طریق مرز ریمدان به زیرساختهای ترانزیتی ایران گره بخورد.
با فعالسازی این ظرفیت، ریمدان نه تنها تجارت میان پکن، اسلامآباد و تهران را تسهیل میکند، بلکه با رونقبخشی به اقتصاد محلی، امنیت مرزی را از طریق «توسعه پایدار» و «معیشت مرزنشینان» تضمین خواهد کرد.
این همافزایی سهجانبه، ریمدان را از یک منطقه منفصله به یک «هاب بانکرینگ و لجستیکی» تبدیل میکند.