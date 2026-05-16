پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه تلویزیونی ایران از دیماه فعالیت خود را آغاز کرد تا در کنار آموزشهای مجازی، بستر مکملی برای تقویت و پشتیبانی از یادگیری دانشآموزان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حکیمزاده در برنامه «خط ویژه آموزش» با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار جریان تعلیم و تربیت اظهار کرد: رویکرد آموزش ابتدایی بر «تداوم و ترمیم یادگیری و حفظ کیفیت آموزشی» استوار بوده و بر همین اساس، تولید و آمادهسازی بستههای آموزشی شامل فیلمهای نمونه تدریس و درسنامهها پیش از آغاز جنگ در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: همچنین مدرسه تلویزیونی ایران از دیماه فعالیت خود را آغاز کرد تا در کنار آموزشهای مجازی، بستر مکملی برای تقویت و پشتیبانی از یادگیری دانشآموزان فراهم شود.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اجرای طرح اثربخش «حامی» گفت: این طرح با هدف پشتیبانی آموزشی از دانشآموزان نیازمند توجه بیشتر در فرآیند یادگیری، از آبانماه سال گذشته آغاز شد و با وجود شرایط جنگ و مجازیشدن آموزش، بدون وقفه و در بستر آموزش مجازی تداوم یافت.
وی از پیشبینی برنامهای تکمیلی برای تابستان خبر داد و تصریح کرد: برای دانشآموزانی که نیاز به فرصتهای یادگیری بیشتری دارند، برنامه جبرانی هدفمند تابستانی طراحی شده است تا زمینه تقویت و تثبیت یادگیری آنان فراهم شود.
حکیمزاده همچنین با قدردانی از تلاش معلمان سراسر کشور خاطرنشان کرد: امسال با وجود شرایط موجود، آموزش حضوری در مدارس ابتدایی تا ۲۸ اسفند ادامه یافت. از معلمانی که در این ایام حتی در مساجد، تجمعات محلی و منازل خود نیز برای تداوم آموزش دانشآموزان تلاش کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارزشیابی نوبت دوم دانشآموزان ابتدایی گفت: ارزشیابی بر اساس رویکرد توصیفی و مبتنی بر عملکرد دانشآموزان انجام خواهد شد و در پایه ششم نیز آزمون نهایی برگزار نمیشود.
معاون آموزش ابتدایی در پایان تأکید کرد: تمرکز این معاونت در شرایط فعلی، تضمین استمرار یادگیری، فراهمسازی فرصتهای بیشتر آموزشی برای دانشآموزان و صیانت از کیفیت آموزش ابتدایی در سراسر کشور است.