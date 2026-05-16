به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار با نمایندگان آیت‌الله‌العظمی سیستانی و طلاب جهادی فعال در مواکب شهر یزد، از توجه و حمایت این مرجع عالی‌قدر شیعه قدردانی کرد.

امام جمعه یزد با اشاره به جایگاه و دقت نظر آیت‌الله‌العظمی سیستانی در امور دینی و اجتماعی، اظهار داشت: از مرجع بزرگ شیعیان آیت‌الله العظمی سیستانی، صمیمانه تشکر می‌کنیم. این‌که معظم‌له با چنین دقت و توجهی مسائل را دنبال می‌کنند، نشان‌دهنده عظمت و همت بلند ایشان است.

وی همچنین از حضور نمایندگان آیت‌الله سیستانی در شهر یزد قدردانی کرد و افزود: از شما نمایندگان نیز که در میان تجمعات مردمی و مواکب سطح شهر حضور یافته‌اید، تشکر می‌کنیم. حضور شما در کنار مردم، طلاب و روحانیون جهادی فعال در مواکب، موجب ایجاد شور، نشاط و روحیه مضاعف در میان مردم و مبلغین شده است.

آیت‌الله ناصری در ادامه تأکید کرد که فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی در مواکب مردمی، جلوه‌ای از همبستگی و روحیه خدمت در جامعه دینی است و حمایت و توجه مراجع تقلید به این حرکت‌ها، می‌تواند انگیزه و امید بیشتری در میان فعالان این عرصه ایجاد کند.