مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه، در ۲۳ اردیبهشت، در بازارهای فیزیکی بورسهای کالا و انرژی به ۲۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا ۱۹۶،۳۱۴ میلیارد ریال و صندوقهای کالایی ۱۹۶،۵۰۳ میلیارد ریال، ارزش معاملات گواهی ۵۵،۸۱۶ و مشتقه و سایر اوراق بهادار ۱،۹۳۴ میلیارد ریال بود.
همچنین ارزش معاملات بازار فیزیکی و مشتقه و سایر اوراق بهادار بورس انرژی نیز، به ترتیب ۱۸،۹۷۸ و ۱۲،۷۶۶ میلیارد ریال بود.