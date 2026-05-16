کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار خود را با ۲۵ درصد تخفیف در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ابران» عرضه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانون کتابهایش را در بخش مجازی و از طریق پایگاه book.icfi.ir در معرض فروش گذاشته است. این کتابها از روز ۲۶ اریبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ در سامانه فروش اینترنتی نمایشگاه با ۲۵درصد تخفیف و ارسال رایگان، عرضه میشود.
تعدادی از این کتابها برای نخستین بار در نمایشگاه عرضه میشود. دیگر کتابهای کانون نیز با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مخاطبان، آثاری است که دارای بیشترین مخاطب در سالهای پیش بوده است.