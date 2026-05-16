وزارت جهادکشاورزی از ایجاد نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی ایران با هدف افزایش ضریب اطمینان در حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی کشور و صیانت از گونه‌های بومی و انحصاری ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت جهادکشاورزی نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی ایران را ایجاد کرد؛ نسخه‌ای که به گفته مسئولان، امکان نگهداری دوباره نمونه‌های بذر در نقطه‌ای دیگر را فراهم می‌کند و در شرایط اضطراری می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی کشور داشته باشد.

رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران، در این باره گفت: پشتیبان‌سازی از بانک ژن منابع طبیعی، موضوعی جدی است و ما پارسال موفق شدیم نسخه پشتیبان برای ذخیره‌سازی هر یک از نمونه‌های بذر موجود در این بانک در نقطه‌ای دیگر ایجاد کنیم.

محمد محمودی، با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: ایجاد نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی، اطمینان‌بخشی در مورد حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی در زیستگاه‌های طبیعی ایران را هنگام وقوع حادثه یا جنگ افزایش می‌دهد.

وی درباره آخرین وضعیت بانک ژن منابع طبیعی ایران افزود: هم اکنون بیش از ۵۰ هزار نمونه بذر متعلق به چهار هزار گونه گیاهی در بانک ژن منابع طبیعی ایران با روش‌های استاندارد نگهداری و محافظت می‌شود.

رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران با بیان اینکه در ایران حدود هشت هزار گونه گیاهی وجود دارد، گفت: از این تعداد، ۲۵۰۰ گونه جزو گونه‌های انحصاری ایران هستند؛ گونه‌هایی که به گفته او، در صورت بی‌توجهی در معرض تهدید، آسیب دخالت‌های انسانی و تغییر اقلیم و حتی انقراض قرار می‌گیرند.

محمودی افزود: موضوع فعالیت‌های این بانک، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و حفاظت از گیاهان بومی و وحشی موجود در زیستگاه‌های طبیعی کشور است.

وی همچنین گفت: نمونه بذر‌های موجود در بانک ژن منابع طبیعی، در صورت نیاز برای تقویت جمعیت‌های آسیب‌دیده در طبیعت و یا بازگرداندن گونه‌ها در صورت انقراض مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران افزود: اولویت کاری این مجموعه بر جمع‌آوری، نگهداری، حفاظت، احیا و پایش بذور گیاهی در طبیعت است و در طرح‌های آینده نیز ارزیابی برخی گونه‌های ویژه با توجه به تغییرات اقلیمی در دستور کار قرار دارد.

محمودی گفت: محققان بررسی خواهند کرد که برای مثال افزایش دو درجه‌ای دما چگونه بر فعالیت برخی گونه‌های گیاهی در طبیعت اثر می‌گذارد و آیا می‌تواند جمعیت‌های گیاهی را کوچک کند یا خیر.