علیرضا سبحانینسب مدیر انتشارات جمال با تأکید بر پرهیز از تزریق سلیقه والدین، بهترین راه خرید کتاب از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را واگذاری حق انتخاب به کودکان و نوجوانان و تشویق آنها به خواندن کتابهای عمیقتر دانست. او همچنین فهرستی از کتابهای پرمخاطب این نشر را برای خرید به خانوادهها معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تازهترین شماره پرونده «جهانهای ممکن در سنگر کتاب» حجتالاسلام علیرضا سبحانینسب به پرسش این مسئله پاسخ گفته است. وی با اشاره به این نکته که در معرفی کتاب بویژه به کودکان و نوجوانان ابتدا باید بگذاریم تا آنها به علاقهمندیهایشان برسند، گفت: ما بهعنوان یک کارشناس بیرونی، بهجای تزریق سلیقه، باید بگوییم «دخترم، پسرم، تو چه علاقهمندیای داری؟ همان را مطالعه کن؛ ولی تلاش کن کتابهای عمیقتر را بخوانی.»
وی افزود: کتابها میتوانند عمیق، متوسط یا سطحی باشند. اطلاعات شبکههای اجتماعی سطحی است، اما به خاطر صوت و موسیقی و لحظات ناب تصویری برایمان لذتبخش است. در کتاب هم گاهی با کتابهای سطحیِ شیرین روبهرو میشویم. گاهی هم با کتابهای عمیقی که وقتی خواندی، باید درباره آنچه خواندی فکر کنی. گاهی هم باید اندکی اقدام کنی، درباره رفتارهای گذشتهات تصمیمهای جدید و رفتاری تازه در پیش بگیری. مسئله این نیست که فقط متونی را بخوانی و از آن گذر کنی. مسئله این است که وقتی مطالعه کردی، اقدام کردی و تصمیمگیریها و رفتارت را تغییر دادی، تو به انسانی دیگر تبدیل میشوی و به دانشی عمیق مسلح میشوی.
وی از خانوادهها خواست به توصیههای معرفیکنندگان کتاب هم توجه نشان دهند و گفت: آدم بعد از اینکه کتابهای خوب خواند، بهمرور میتواند بررسی کند که کدام نویسنده عمیقتر مینویسد و کدام ناشر کتابهایش ارزشمندتر است. همچنین ما باید به توصیههای کسانی که کتابها را معرفی میکنند نیز توجه کنیم و از مشورتهای آنها بهره ببریم. مثلاً سراغ یک متخصص روانشناسی برویم و بپرسیم چه کتابی برای وسواس فکری یا کمالگرایی مناسب است؟
مدیر انتشارات بینالمللی جمال در ادامه، با معرفی چند کتاب از این نشر، شیوه پیشنهادی خود برای معرفی کتاب را شرح داد و گفت: ما خودمان در انتشارات جمال، بیشتر کتابهایمان پیوند کودکان با خدا را عمق میبخشد. این کتابها هم اطلاعات میدهند، هم علاقه بچهها را به خدا و اهل بیت (ع) و مجموعه معارف افزایش میدهند. کتاب «خدایا اجازه» نوشته غلامرضا حیدری ابهری از نشر جمال هماکنون به چاپ سیوچندم رسیده و بسیار مورد توجه مخاطبانش قرار گرفته است. با این حال، من بهجای اینکه به بچهها بگویم حتماً این کتاب را بخوانید، میگویم اگر دوست دارید درباره خدا بیشتر بدانید، فهرستی از کتابها در اینباره دارم؛ «خدایا اجازه» هست، «به من بگو خدا کیست» هست، «چرا خدا چنین کرد» هست. اگر احکام میخواهید، «حاجآقا اجازه» خوب است. اگر درباره شیطان کنجکاوید، «چت با جناب شیطان» خوب است. بهطور کلی با توجه به علاقهمندیهای کودکان و نوجوانان، میتوانیم فهرست بلندی از کتابها را در اختیارشان بگذاریم تا آنها خودشان انتخابگر کتابهایشان برای مطالعه باشند و این قدرت انتخاب، مطالعه را برای آنها شیرین و ماندگارتر کند.
سبحانینسب به شیوه اقتصادی و آموزش سواد مالی برای ترغیب کودکان به کتابخوانی نیز اشاره کرد و توضیح داد: باید بچهها را به شیوه اقتصادی و آموزش سواد مالی نیز به مطالعه تشویق کرد. مثلاً باید به آنها بگوییم من امسال پنج میلیون تومان به تو میدهم تا با آن کتاب بخری؛ با این بودجهای که برای تو مشخص شده، سراغ نیازها و علاقهمندیهایت برو. نگران نباشید که پولتان هدر برود؛ در این شیوه فقط مقداری مراقبت لازم است، تا کتاب آسیبزننده انتخاب نشود. باید مواظب باشیم، اما اگر بچهها کتابی را که ما میپسندیم نخریدند، ایرادی ندارد. اگر همان کتابی که مورد علاقه خود بچه است، خریده و خوانده شود، بعدها کتابهایی را که مورد علاقه ما هم هست، خریده و خوانده میشود. مهم این است که فرزندان ما در زمینه علاقهمندیهایشان آگاه باشند، که این بهمراتب بهتر از ناآگاهی مطلق آنهاست.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.