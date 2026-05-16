برنامه‌های «در آستان سیدالکریم»، با بیان فضائل اهل‌بیت (ع)، «ایرانشهر»، با طعم گفت‌و‌گو، تجربه و چاشنی طنز و «قاب کتاب»، همزمان با نمایشگاه کتاب از رادیو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «در آستان سیدالکریم»، یکی از برنامه‌های معنوی و ثابت رادیو تهران است که هر شب جمعه به‌طور زنده از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری پخش می‌شود.

این برنامه با هدف ایجاد ارتباط قلبی میان مخاطبان دورافتاده با فضای ملکوتی این بارگاه نورانی طراحی و تولید می‌شود.

محتوای اصلی برنامه شامل گفت‌و‌گو با کارشناسان مذهبی، بیان فضائل اهل‌بیت (ع) و تأکید بر جایگاه والای حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است.

پخش ادعیه و مدیحه‌سرایی، تبیین سبک زندگی اسلامی براساس سیره اهل‌بیت و انعکاس حال‌وهوای معنوی زائران در صحن‌های مختلف حرم، از دیگر ارکان ثابت این برنامه است.

برنامه «در آستان سیدالکریم»، هر شب جمعه ساعت ۲۰:۳۰، روی موج اف.‌ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «ایرانشهر» به تهیه‌کنندگی متین‌السادات فیروزی و با اجرای حامد نجم‌الهدی، با محور‌های اجتماعی و مشارکت مخاطبان از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه رادیویی، از دوشنبه تا جمعه (۲۸ اردیبهشت تا اول خرداد ۱۴۰۵)، هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰، با موضوعاتی متنوع از سادگی در ازدواج تا مدیریت مصرف انرژی همراه مخاطبان می‌شود، برنامه‌ای که در کنار گفت‌و‌گو‌های اجتماعی، با حضور «کمال همنشین» حال‌وهوایی صمیمی‌تر پیدا می‌کند.

دوشنبه هم‌زمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (ع) و روز ازدواج، موضوع «سادگی در ازدواج» دستمایه گفت‌و‌گو با شنوندگان خواهد بود. سه‌شنبه با موضوع «ایران از نگاه شما»، مخاطبان تصور می‌کنند همراه یک گردشگر به ایران سفر کرده‌اند و اولین جایی را که برای دیدن پیشنهاد می‌دهند معرفی می‌کنند و از دلیل انتخابشان می‌گویند.

به مناسبت روز اهدای عضو در روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌، موضوع «بخشندگی» مطرح می‌شود و شنوندگان از ارزشمندترین چیزی که به دیگران بخشیده‌اند و دلیل این گذشت می‌گویند.

جمعه اول خردادماه، نیز هم‌زمان با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، برنامه به «مدیریت انرژی» می‌پردازد و درباره واکنش به هدررفت آب، برق و منابع گفت‌و‌گو می‌شود.

در این برنامه «کمال همنشین» با روایت‌ها و نگاه متفاوت خود فضای برنامه را شیرین‌تر می‌کند. همچنین بخش ویژه نمایشگاه کتاب با تینا میرکریمی و بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع غذایی با نرگس خانعلیزاده همراه مخاطبان خواهد بود.

نویسندگی «ایرانشهر» را محبوبه احمدی‌زاده و مهدی رسولی بر عهده دارند.

هم‌زمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، رادیو نمایش برنامه «قاب کتاب» را پخش می کند.

این برنامه به شکلی ویژه به بررسی و تحلیل کتاب‌های حوزه تئاتر و سینما می‌پردازد. در هر قسمت به یک موضوع خاص در این حوزه پرداخته می شود.

در برنامه با نویسندگان و مترجمان درباره موضوعات مطرح شده در برنامه گفت‌و‌گو می شود و اهالی رسانه از خاطرات‌شان از نمایشگاه کتاب خواهند گفت.

در اولین قسمت از برنامه مژده لواسانی مهمان برنامه خواهد بود و درباره ارتباط چهره‌های مشهور با کتاب و کتاب‌خوانی صحبت خواهد کرد.

برنامه «قاب کتاب»، هر روز ساعت ۱۳:۰۰، به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد و سردبیری و اجرای احمد محمدتبریزی و عطیه موذن، در طول زمان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب از رادیو نمایش پخش و ساعت ۲۲:۳۰، همان روز بازپخش می‌شود.