پخش زنده
امروز: -
غرفه ایران در سه روز نخست برگزاری بازار فیلم کن، میزبان مذاکراتی درباره طرح «صندوق حمایت از روایتهای سینمایی میناب» با هدف حمایت از تولیدات سینمایی، مستند و کوتاه یا معرفی آثار ایرانی در رویدادهای بینالمللی با موضوع کودکان شهید میناب بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در چارچوب برنامههای پیشبینیشده در غرفه ایران در بازار فیلم کن، مذاکراتی میان مدیران بنیاد سینمایی فارابی، با برخی نهادها، مراکز ملی فیلم، جشنوارههای بینالمللی و فعالان حوزه تولید و پخش سینما، مستند و فیلم کوتاه در حال انجام است تا زمینه حمایت از تولید مشترک با بودجه و لجستیک قابل اجرا یا معرفی آثار ایرانی مرتبط با کودکان شهید میناب، با عنوان «صندوق حمایت از روایتهای سینمایی میناب» فراهم شود.
«میناب فاند» با هدف حمایت از تولید آثاری در قالب فیلم بلند، مستند و روایتهای خلاقانه تصویری با بودجه قابل اجرا یا پشتیبانی لجستیکی از فیلمسازان علاقمند خارجی درباره دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب یا معرفی آثار فیلمسازان ایرانی در بخشهای ویژه در جشنوارههای بینالمللی و هفتههای فیلم در خارج از کشور طراحی شده است؛ کودکانی که شهادت مظلومانه آنان در جریان جنگ تحمیلی رمضان، بازتابی گسترده در افکار عمومی و رسانههای بینالمللی داشت.
مدیران بنیاد سینمایی فارابی در غرفه ایران در کن هفتادونهم، در حال رایزنی با سینماگران، تهیهکنندگان، نهادهای حمایتی، مدیران جشنوارهها و مراکز فرهنگی برای شکلگیری این حمایت برای روایتهای انسانی از فاجعه میناب هستند و در همین زمینه در روزهای گذشته دیدارهای متعددی برگزار شده است که گزارش آن به صورت کامل اعلام خواهد شد.
غرفه ایران در بازار فیلم کن 2026، با یاد و نام کودکان شهید میناب برپا شده و دفتر یادبودی نیز برای ثبت پیامهای سینماگران، هنرمندان و مراجعان بینالمللی در نظر گرفته شده است. این اقدام در کنار معرفی آثار سینمای ایران، بخشی از تلاش برای زنده نگاه داشتن یاد کودکانی است که امروز روایت ناتمام زندگی آنان، مسئولیتی انسانی و هنری برای سینمای ایران تعریف میشود.
در این دوره از بازار فیلم کن، علاوه بر عرضه آثار کلاسیک بنیاد سینمایی فارابی، برخی آثار زندهیاد داریوش مهرجویی و تولیدات جدید بنیاد، آثاری از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران نیز ارائه شده است.