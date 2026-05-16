در نشست مشترک ساتبا با هیئت بازرسی وزارت نیرو و مدیران پلتفرم «برقتو»، بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، بهینه‌سازی مصرف انرژی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان بخش خصوصی، ساتبا و دستگاه‌های نظارتی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک ساتبا با هیئت بازرسی وزارت نیرو و مدیران پلتفرم «برقتو»، هلیا سادات حسینی، مجری پروژه‌های نوآورانه ساتبا، با قدردانی از فعالیت سکوهای فعال در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، اظهار کرد: این مجموعه‌ها طی سال‌های اخیر نقش موثری در پیگیری امور متقاضیان، تامین مالی، بازاریابی و توسعه بازار نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت مستمر این سکوها حتی در شرایط سخت و بحرانی افزود: مجموعه‌های فعال این حوزه با رویکردی خلاقانه و ارائه مدل‌های متنوع همکاری، تلاش کرده‌اند بخشی از چالش‌های توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را برطرف کنند و مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل سازند.

حسینی همچنین از همراهی و حضور تخصصی دستگاه‌های نظارتی به ویژه مجموعه بازرسی وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور تقدیر کرد و گفت: حضور دلسوزانه و تخصصی نهاد‌های نظارتی در کنار فعالان این حوزه می‌تواند به حل سریع‌تر موانع و تسریع روند توسعه تجدیدپذیر‌ها کمک کند.

در ادامه این نشست، نماینده هیئت بازرسی وزارت نیرو با تاکید بر حمایت این مجموعه از روند توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و رفع ناترازی برق، اظهار کرد: برخلاف نگاه رایج به دستگاه‌های نظارتی، رویکرد مجموعه بازرسی در همکاری با ساتبا، کمک به پیشبرد امور و رفع موانع توسعه‌ای است و هدف این مجموعه همراهی با فعالان صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی با اشاره به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در ساتبا افزود: مدیران و کارشناسان این سازمان طی ماه‌های گذشته با جدیت و روحیه جهادی در مسیر توسعه طرح‌های نوآورانه و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس فعالیت کرده‌اند و مجموعه بازرسی نیز تلاش دارد در مسیر حل چالش‌ها و تسریع فرآیند‌ها در کنار این مجموعه قرار گیرد.

نماینده هیئت بازرسی وزارت نیرو همچنین با تقدیر از گزارش‌های تخصصی و آسیب‌شناسی‌های انجام شده در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، تصریح کرد: هر جا حضور و حمایت دستگاه‌های نظارتی بتواند به رفع مشکلات و تسهیل روند‌ها کمک کند، مجموعه بازررسی آمادگی همراهی کامل با فعالان این حوزه را دارد.

در ادامه، مدیرعامل پلتفرم «برقتو» با تشریح فعالیت‌های این مجموعه در حوزه انرژی گفت: رویکرد اصلی این پلتفرم بر دو محور «تولید و فروش برق» و «بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی» متمرکز شده و در حوزه بهینه‌سازی نیز چندین طرح نوآورانه برای نخستین بار در کشور توسط تیم تخصصی این مجموعه طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: برقتو از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را به عنوان یک پلتفرم تخصصی حوزه انرژی آغاز کرده و علاوه بر خرید و فروش برق، در حوزه‌هایی همچون نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه مجازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز ورود کرده است.

مدیرعامل برقتو با اشاره به سهم این مجموعه در بازار برق کشور اظهار کرد: این پلتفرم در حوزه برق عادی، برق سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد و تاکنون بیش از ۷۰۰ مگاوات برق در بخش صنایع خرید و فروش کرده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان‌های مختلف کشور گفت: این مجموعه تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه روشنایی و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کرده و تلاش دارد با استفاده از مدل‌های نوین تامین مالی، روند توسعه بهینه‌سازی مصرف برق را در کشور تسریع کند.

در پایان این نشست، حاضران بر تداوم همکاری و هم‌افزایی میان ساتبا، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تسهیل سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید کردند و خواستار تقویت بستر‌های قانونی و اجرایی برای تسریع روند توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در کشور شدند.