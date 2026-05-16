رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از آغاز طرح برخورد با رانندگان متخلف مخدوشی پلاک خودروهای فاقد پلاک، پوشش پلاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح برخورد با رانندگان متخلف مخدوشی پلاک «خودروهای فاقد پلاک، پوشش پلاک» از امروز خبر داد.
وی گفت: برخی از رانندگان برای اینکه وارد محدوده طرح ترافیک شوند، اقدام به دستکاری ارقام پلاک وسیله نقلیه خود یا پوشاندن آن میکنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه «برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی» هرگونه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری یا استفاده از پلاک وسیلهای دیگر «جرم» بوده و «مجازات حبس از شش ماه تا یک سال» را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدام برخی از رانندگان در تغییر ارقام پلاک ممکن است سبب وارد شدن زیان به رانندهای دیگر شود، تیمی با حضور «عوامل یگان امداد و عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ» تشکیل شده که با حضور در نقاط مختلف شهر با این تخلف برخورد میکنند.
سردار موسوی پور گفت: طرح برخورد با پلاکهای مخدوش و ناخوانای وسایل نقلیه به شکل ضربتی آغاز شده و همچنان در دستور کار پلیس قرارخواهد داشت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس راهور به شکل محسوس و نامحسوس در اطراف دوربینها و معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک مستقر شدند، وسیله نقلیه متخلف را نیز توقیف و راننده متخلف را به دادسرا ی راهور معرفی میکنند.
سردار موسوی پور با تاکید بر اینکه تغییر در پلاک نه فقط یک تخلف رانندگی و یک جرم است، اعلام کرد: تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودروی سواری، کامیون، اتوبوس و … مشمول این قانون میشوند و در صورت تخلف، «مقام قضایی» به تخلف آنان رسیدگی خواهد کرد.
