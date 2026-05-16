تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا با برتری مقابل نماینده ژاپن علاوه بر صعود به دیدار پایانی به جام باشگاه‌های جهان راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

این دوره با احتساب جام باشگاه‌های آسیا بیست و ششمین دوره مسابقات محسوب می‌شود. در این دوره ۸ تیم حضور دارند که به صورت حذفی و از دور یک چهارم نهایی در شهر پونتیاناک به رقابت می پر دازند تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان به جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ راه خواهند یافت.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:

* دور یک چهارم نهایی:

جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی ۳ - ۱ ژائیک قزاقستان

هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی ۳ - ۱ الریان قطر (قهرمان دوره قبل)

استینگز آیچی ژاپن ۳ - ۰ ناخون راچاسیما فیلمز تایلند

فولاد سیرجان ایران ۳ - صفر جاکارتا گارودا جایا از اندونزی (ست‌ها: ۲۵ - ۱۴، ۲۵ - ۱۲ و ۲۵ - ۱۲)

* نیمه نهایی - امروز:

فولاد سیرجان ایران ۳ - ۰ استینگز آیچی ژاپن (ست‌ها: ۲۵ - ۲۲، ۲۵ - ۱۹ و ۲۵ - ۲۰)

جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی - هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی





دیدار‌های رده بندی و فینال لیگ قهرمانان مردان آسیا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار می‌شود که دیدار رده بندی ساعت ۱۱:۳۰ و فینال از ساعت ۱۵:۳۰ شروع خواهد شد.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم الریان قطر با شکست اوزاکا بلوتون ژاپن قهرمان شد و تیم سانتوری سان بردز اوزاکای ژاپن با شکست تیم فولاد سیرجان ایران به مقام سوم رسید.

-در ادوار مختلف والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های صنام تهران در سال ۲۰۰۴، کاله مازندران در سال ۲۰۱۳، متین ورامین در سال ۲۰۱۴، بانک سرمایه تهران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸، شهرداری ورامین در سال ۲۰۱۹ و فولاد سیرجان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ قهرمان شدند و در سال ۲۰۲۵ در رده چهارم قرار گرفت. در سال ۲۰۲۲ همچنین تیم مقاومت شهداب یزد سوم شد. شهداب یزد در سال ۲۰۲۳ عنوانی بهتر از چهارمی کسب نکرد و در سال ۲۰۲۴ نایب قهرمان شد. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا لغو شد.

در تاریخ والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان تهران با ۸ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم سامسونگ فایر کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم جای دارد. تیم‌های شهرداری ورامین، فولاد سیرجان و بانک سرمایه ایران با ۲ قهرمانی سوم هستند.

در مجموع تیم‌های ایرانی با ۱۷ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۴ سومی در صدر قرار دارند و قطر با ۲ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ سومی و کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند.