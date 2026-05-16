رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی برای شنبه ۲۶ اردیبهشت میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل میتوان به برنامه عرضه ۱۵هزار تن گاز بوتان نفت ستاره خلیجفارس، ۶هزار تن نفت کوره پالایش نفت آبادان و ۳هزار تن بوتان پالایش نفت تبریز اشاره کرد.
همچنین از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۱۰هزار تن السیاو پالایش نفت امام خمینی، ۲هزار و ۱۰۰تن حلال۵۰۲ پتروشیمی بیستون و ۲هزار تن زغالسنگ شرکت زغالسگ پرورده طبس اشاره داشت.