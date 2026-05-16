

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از حل‌وفصل مطالبات ۱۷۰ میلیارد تومانی شرکت کک طبس از دو شرکت صنعتی در شهرستان خوسف با ورود دستگاه قضایی خبر داد.

عبدالهی گفت: با این اقدام، از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و اطاله دادرسی جلوگیری شد.

وی افزود: مرجع قضایی، با حضور در محل شرکت‌ها و برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل دو شرکت، موضوع بدهی‌ها را مورد بررسی قرار داد که در نهایت، اختلافات حل‌وفصل و تعیین تکلیف شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با این اقدام، ضمن صیانت از حقوق شرکت کک طبس، از ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه عدالت و تحمیل هزینه‌های مضاعف و تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و تعامل قانونی است و در این مسیر، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید استفاده خواهد شد.