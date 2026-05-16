مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام از ممنوعیت خروج مرغ از استان تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: نرخ مصوب برای عرضه مرغ در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«حشمت عزیزان» مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بر اساس مصوبه جلسات استانداری و با عنایت به لزوم تأمین کامل نیاز داخلی، خروج مرغ از مبادی استان تا زمان رفع محدودیت‌ها ممنوع اعلام شد.

وی افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ مشخصی برای عرضه مرغ در دو بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تعیین و ابلاغ شده است.

عزیزان با اشاره به افزایش چشمگیر ذخایر مرغ منجمد در استان ادامه داد: این اقدامات در چارچوب مدیریت بهینه ذخایر و تنظیم بازار صورت گرفته و انتظار می‌رود با همکاری فعالان اقتصادی و صنوف مرتبط، شاهد ثبات نسبی در بازار عرضه مرغ در استان باشیم.