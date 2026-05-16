بیش از ۷۰۰۰ بیمار خاص و صعبالعلاج تحت حمایت کمیته امداد در سیستان و بلوچستان حمایت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،محمد رضا میری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۷۱ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال کمک هزینه فرانشیز به مددجویان تحت حمایت استان پرداخت شده است.
میری افزود: در سال گذشته مبلغ ۱۹۶ میلیارد ریال جهت بیماران عادی و مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نیز بابت کمک هزینه درمانی برای بیماران خاص و صعبالعلاج سطح استان هزینه شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر هفت هزار و ۲۳۱ بیمار خاص و صعبالعلاج تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان قرار دارند که از این نهاد، خدمات ویژه دریافت میکنند.
میری بیان کرد: حمایت درمانی و سلامت از مددجویان کمیته امداد و نیازمندان در اولویتکاری این نهاد قرار دارد و تمام تلاش خود را بکار میگیریم تا مددجویان در این زمینه دغدغهای نداشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان افزود: این اقدامات در مجموع نشاندهنده رویکرد حمایتی کمیته امداد برای ولی نعمتان و تلاش برای ارتقای سطح سلامت و رفاه عمومی مددجویان است.