مرحله اول مرمت حمام دوقلوی زرینشهر در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان گفت: مرحله اول عملیات مرمت و نجات بخشی حمام دوقلوی شهر زرینشهر از توابع شهرستان لنجان بااعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به این شهرستان آغاز شد.
علیرضا حبیبی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان لنجان افزود: حمام دوقلوی زرینشهر یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند این منطقه است که ازنظر معماری، کاربری و جایگاه اجتماعی در دوران گذشته اهمیت زیادی داشته است.قدمت این بنا به دوره صفویه تا قاجاریه یعنی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال پیش بازمیگردد.
حبیبی با اشاره به اینکه این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، افزود: علت نامگذاری آن به «دوقلو» وجود دو حمام مستقل در کنار هم است؛ یکی برای استفاده مردان و دیگری برای زنانه، هر ۲ بخش طراحی مشابهی دارند و شامل سربینه، گرمخانه، خزینه و گربهروها هستند.
او اعلام کرد: این حمامها از آجر، سنگ، ساروج و آهک ساختهشده است و قوسهای بیضی و طاقنماهای زیبایی دارد، همچنین سیستم گرمایشی سنتی آن با تون «کوره حرارتی» و کانالهای زیرزمینی کار میکرده است. این بنا دارای کاشیکاری ساده و ملاتهای گچبری در قسمت سربینه بوده است. برخی نقوش گیاهی و اسلیمی نیز همچنان در بخشهایی از سقف دیده میشود. در گذشته این حمام نهتنها محل نظافت بوده، بلکه نقش مهمی در روابط اجتماعی مردم زرینشهر داشته است، مراسمهایی مثل حمام زایمان، حمام عروس و آیینهای سنتی مذهبی در آن برگزار میشده است.