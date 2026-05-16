شب «سپهر فرهنگی شاهنامه» در فرهنگسرای نیاوران
از آن جا که شاهنامه، کتابیست که به یک سپهر فرهنگی گسترده و جغرافیای پهناور شامل مردمان سرزمینهای گوناگون تعلق دارد، یکی دیگر از سلسلهنشست شبهای بخارا در فرهنگسرای نیاوران، به «سپهر فرهنگی شاهنامه» اختصاص خواهدیافت.
به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، این نشست در ساعت پنج عصر دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، با سخنرانی محمدجعفر یاحقی، محمدسرور مولایی، ماندانا تیشهیار، محمدامیر جلالی، علی دهباشی و پخش پیام تصویری نظامالدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران، و همچنین شاهنامهخوانی بانو یارا حقیقی، در سالن خلیج فارس این مجموعه برگزار خواهدشد.
شاهنامه، این متن حماسی کهن، پیونددهنده ۲۳ کشور در جهان امروز است و صدها میلیون تن از باشندگان این کشورها، بخشی از هویت فرهنگی مشترک خود را با این کتاب تعریف میکنند. شب سپهر فرهنگی شاهنامه، فرصتی برای سخن گفتن از این ظرفیت کلان تمدنی و معرفی این گوهر گرانبها به جهان خواهد بود .