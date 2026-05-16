وزش باد شدید و بارش های رگباری از امروز تا روز چهارشنبه با شدت و ضعف در استان خراسان رضوی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز در سطح استان به خصوص نیمه جنوبی و شرقی به تناوب افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و غبار البته، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است.
علی قاسمی افزود: در این مدت به خصوص در ساعات بعد از ظهر پیش بینی افزایش ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در نقاط مستعد بویژه نیمه شمالی بارش تگرگ شده که با توجه به نوع و حجم بارش ها، احتمال آب گرفتگی، رواناب و سیلاب در شمال استان وجود دارد.
کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: روند افزایشی دما نیز تا روز دوشنبه ادامه دارد.
قاسمی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک ترین و سرخس با دمای ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۸ و ۳۳ درجه متغیر بود و برای امروز نیز حداقل دما ۱۹ درجه و دمای روزانه ۳۴ درجه پیش بینی شده است.