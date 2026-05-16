به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه تلویزیونی در ۴۴ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای، هر شب ساعت ۲۳ پخش و ساعت ۱۱ صبح روز بعد بازپخش می‌شود.

مجموعه «رقابت برادران»، به کارگردانی «زو جیچنگ» و «لیو فانگ»، محصول سال ۲۰۲۰ چین است و در آن «هو یی تیان»، «چن ژی‌یوان»، «لیانگ جیه»، «لیانگ جینگ‌شیان»، «لیو یاپوس» و «وانگ ژی‌هان»، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

این مجموعه در گونه ووشیا (رزمی) و ماجراجویی، داستان دو برادر دوقلو را روایت می‌کند که از کودکی از هم جدا می‌شوند و سال‌ها بعد بدون اطلاع از نسبت خود، درگیر توطئه‌ای انتقام‌جویانه می‌شوند.

خلاصه داستان از این قرار است که دو برادر دوقلو به نام‌های «جیانگ شیائویو» (یویور) و «هوا ووکوئه» از هم جدا می‌شوند. یویور در دره تبهکاران بزرگ می‌شود تا شیطانی زیرک باشد و برادرش در قصر ییهوا به عنوان یک جنگجوی اخلاق‌گرا و سرد پرورش می‌یابد. آنها بدون آگاهی از نسبت خویشاوندی، در مسیر انتقام‌گیری از مرگ والدینشان با یکدیگر روبه‌رو شده و مبارزه می‌کنند.