با توجه به شدت بارش در بعضی روزها جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی برخی معابر عمومی، سرریزشدن رودخانه‌ها، مسیل‌ها و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی در استان اردبیل احتمال می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیرو هشدار‌های هواشناسی صادره قبلی، طی ۲۴ ساعت گذشته در غالب مناطق استان بارش رخ داد که بیشترین بارش از ایستگاه بارانسنجی انجیرلو در شهرستان بیله سوار با ۳۰ میلیمتر به ثبت رسید.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با نفوذ سامانه بارشی فعال به منطقه، از امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) تا روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) کاهش چند درجه‌ای دما نسبت به هفته قبل همراه با بارش متناوب باران گاهی بصورت رگبار (با شدت و ضعف) و در نواحی مستعد همراه با تگرگ و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: با توجه به شدت بارش در بعضی روز‌ها جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی برخی معابر عمومی، سرریزشدن رودخانه‌ها، مسیل‌ها و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی احتمال می‌رود.

با توجه به پیش بینی فوق، رعایت توصیه‌های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۸) و هشدار نارنجی (شماره ۱) تاکید می‌گردد.