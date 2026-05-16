به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: از ابتدای امسال، شعب تعزیرات حکومتی استان فارس به ۳۷۰۰ پرونده رسیدگی کرده‌اند که منجر به صدور بیش از ۳۸۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی و احکام دیگری، چون مهر و موم واحدها، ضبط کالا و اعاده حق شاکیان شده است.

گرانفروشی در صدر تخلفات

موسی رهبر افزود: از میان پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۷۱۵ فقره مربوط به گرانفروشی بوده که بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان در پی داشته است.

تشدید نظارت‌ها با گشت‌های مشترک:

وی بیان داشت: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهاد‌های مرتبط، ۷۲۳ اکیپ مشترک در سطح استان تشکیل شده و بیش از ۴۴۰۰ بازرسی از واحد‌های مختلف انجام گرفته است.

جریمه‌های سنگین برای گرانفروشان

بر اساس مصوبه سران قوا، گرانفروشان با جریمه‌ای تا ۱۰ برابر میزان تخلف مواجه خواهند شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

اهمیت مشارکت مردمی:

شهروندان می‌توانند با گزارش تخلفات از طریق سامانه ۳۲۳۴۰۰۰۰ اتاق اصناف، در نظارت بر بازار مشارکت فعال داشته باشند.