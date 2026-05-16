پیشکسوت صدا و سیما و گوینده نامدار برنامه کرمانجی مشهد و بجنورد استاد بابا صفر مرادی در سن ۸۴ سالگی به دیار حق شتافت.

پیشکسوت صدا و سیما و گوینده برنامه کرمانجی مشهد و بجنورد درگذشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در دنیای صدا و سیمای خراسان‌های شمالی و رضوی، نام استاد بابا صفر مرادی همواره با احترام و محبت بر زبان‌ها جاری است.

صدای او برای بسیاری از مردم یادآور روز‌های خوش گذشته است روز‌هایی که در کنار خانواده و دوستان، در دل شب‌های طولانی زمستان، پای رادیو می‌نشستند و با صدای گرم و دلنشین ایشان، به دنیای دیگری سفر می‌کردند.

صدای استاد مرادی نه تنها برای نسل گذشته، بلکه برای نسل‌های جدید نیز یک حسرت شیرین و خاطره‌انگیز است.

او از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۹ در صدا و سیمای مرکز مشهد، به عنوان یکی از فعال‌ترین تهیه‌کنندگان و گویندگان برنامه‌های رادیویی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و موسیقی مردم خراسان بزرگ ایفا کرد.

برنامه‌های رادیویی مانند برنامه کرمانجی «حکایتنه گذرانه» و یا برنامه فارسی «دهکده» که در آنها با صدای سحرآمیز خود، دنیای روستا‌ها و زندگی مردمان ساده و باصفا و یا حمایت سرگذشت‌ها را روایت می‌کرد، هنوز در یاد و دل مردم شمال خراسان باقی مانده است.

استاد بابا صفر مرادی اهل روستای گدوگانلو در شمال شهرستان شیروان بود

استاد مرادی در ابتدای راه اندازی شبکه رادیویی اترک نیز به مدت ۲ سال در زمینه آموزش نیرو‌ها و اجرای و نویسندگی برنامه‌ها با شبکه اترک همکاری کرد. صدای او امروز در آرم برنامه «دنگ کرمانجی» شبکه رادیویی اترک، به گوش می‌رسد و همچنان همچون گذشته، قلب‌ها را به تکاپو وادار می‌کند.

استاد بابا صفر مرادی، نه تنها به عنوان گوینده و تهیه‌کننده پیشکسوت، بلکه به عنوان یک پژوهشگر برجسته در زمینه فرهنگ عامه و موسیقی شمال خراسان شناخته میشد.

برنامه‌هایی مانند «فریادها» و «چشمه ساران» که در آنها به بررسی و معرفی فرهنگ عامه پرداخته شد، همچنان در خاطر مردم شمال خراسان نقش بسته است. اما شاید مهم‌ترین میراث صوتی استاد، برنامه ماندگار «حکایتنه گذرانه» باشد که با صدای پرمغز و دلنشین او، هر شب دل‌های بسیاری را به دنیای خاطرات و حکایت‌های کهن می‌برد.

تا کنون پنج کتاب از استاد بابا صفر مرادی به چاپ رسیده که هرکدام دنیایی از احساسات، شور و فرهنگ مردم خراسان را در خود جای داده است. کتاب‌هایی مانند «دلاوران چوخه پوش»، «شعله‌های سبز عشق»، «میترای گاواژن»، «جعفر قلی شاعر و عارف کرمانج» و «مجموعه شعر ئوجاق» که هرکدام به نوعی روایتگر قصه‌های عاشقانه، فرهنگی و حماسی مردم کرمانج و خراسان بزرگ هستند.

کتاب «جعفر قلی شاعر و عارف کرمانج» که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، یکی از آثار برجسته استاد مرادی است. این کتاب ۲۵۴ صفحه‌ای که بر اساس پژوهش‌های میدانی و صحبت‌های کهنسالان منطقه نوشته شده، داستان زندگی یکی از عارفان و شاعران بزرگ کرمانج را روایت می‌کند. در این کتاب، استاد مرادی با زبان ساده و عمیق خود، عشق مردم به این شخصیت معنوی را به زیبایی به تصویر کشیده است.

جعفر قلی که در ذهن مردم به عنوان یک «نظرکرده» درگاه الهی شناخته می‌شود، در این کتاب همانطور که در ذهن مردم زنده است، در صفحات کتاب نیز زنده می‌شود.

شکوه قلم استاد مرادی در کتاب‌هایش به وضوح دیده می‌شود. در مجموعه‌هایی مانند «چوخه پوشان نامدار»، استاد مرادی به زیبایی فرهنگ و زندگی مردم خراسان را روایت کرده است. این کتاب، روایتگر جوانمردی‌ها و داستان‌های حماسی مردانی است که از میان مردم ساده برخاسته‌اند و در تاریخ منطقه جایگاهی ویژه دارند.

مراسم خاکسپاری پیکر استاد بابا صفر مرادی فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۹ صبح از محل میدان جعفر قلی شیروان به سمت آرامستان روستای گدوگانلو برگزار می‌شود.