« آریا مامعبدالله» ژیمناستیک کار و« ناصر هوشیار» به عنوان مربی ، برای پیگیری تمرینات و حضور موفق در مسابقات برون مرزی به ترکیه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: در این اردو «آریا مامعبدالله» ژیمناستیککار و مدافع عنوان قهرمانی کشور با سابقه قهرمانی جهان و «ناصر هوشیار» به عنوان مربی حضور دارند.
رحیم تیموری افزود: اردوی تیم ملی ترامپولین ایران از روز گذشته در کشور ترکیه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد اضافه کرد: ملیپوشان ترامپولین کشورمان، اردوی برونمرزی خود را برای آمادگی بیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هنگکنگ شروع کردند.
تیموری تصریح کرد: تیم ملی ترامپولین کشورمان، سیویکم اردیبهشت وارد محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در هنگکنگ میشوند و رقابتها از دوم خردادماه آغاز میشود.
