« آریا مام‌عبدالله» ژیمناستیک کار و« ناصر هوشیار» به عنوان مربی ، برای پیگیری تمرینات و حضور موفق در مسابقات برون مرزی به ترکیه اعزام شدند.

اعزام ملی پوش و مربی مهابادی به اردوی آمادگی تیم ملی ترامپولین در ترکیه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: در این اردو «آریا مام‌عبدالله» ژیمناستیک‌کار و مدافع عنوان قهرمانی کشور با سابقه قهرمانی جهان و «ناصر هوشیار» به عنوان مربی حضور دارند.

رحیم تیموری افزود: اردوی تیم ملی ترامپولین ایران از روز گذشته در کشور ترکیه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد اضافه کرد: ملی‌پوشان ترامپولین کشورمان، اردوی برون‌مرزی خود را برای آمادگی بیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ شروع کردند.

تیموری تصریح کرد: تیم ملی ترامپولین کشورمان، سی‌ویکم اردیبهشت وارد محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ‌کنگ می‌شوند و رقابت‌ها از دوم خردادماه آغاز می‌شود.

