به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در آیین افتتاح همزمان ۱۶۰ طرح بهداشتی، ۲۸ طرح درمانی و ۱۰ مرکز سراج سلامت روان به یاد شهدای میناب گفت: آنچه به عنوان نظام ارجاع و پزشکی خانواده مطرح شده، رئیس جمهور به جد پیگیر اجرای آن است تا با اقدامات انجام شده به اینجا رسیدیم که در ۶۴ شهر نظام ارجاع در سطوح بالاتر دنبال شود و اجرای این طرح نیاز به یک کار ملی و پشتوانه فرهنگی است تا ما با اجرای این طرح عدالت در سلامت را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: افتتاح مراکز این پیغام را مخابره می‌کند برای اقتدار ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم و ما با وجود جنگ هیچ کدام از خدمات سلامت متوقف نشد و من با همتی که از مردم و تیم ملی سلامت داریم، پیش بینی می‌کنیم که می‌توانیم مسیر سلامت مبتنی بر علم را با اقتدار پیش می‌بریم و افتتاح ۱۶۰ مرکز بهداشت و ۲۸ مرکز درمانی را به شهدای میناب تقدیم می‌کنیم.

طفرقندی بیان کرد: پرداخت به بهداشت و سلامت و سواد عمومی سلامت از برنامه‌های اصلی ماست و چاقی و کم تحرکی وتغذیه درست می‌تواند بر سلامت تاثیر بسیاری بگذارد و باید به کمک آموزش و پرورش و استانداران و بسیج و مساجد پایه‌های سلامت را بنا کنیم.