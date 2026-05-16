اجرای نمایش کودک و نوجوان «آرزوی بزرگ» به دلیل استقبال مخاطبان، تا اول خردادماه ۱۴۰۵ در تالار هنر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی تالار هنر، نمایش کودک و نوجوان «آرزوی بزرگ» به دلیل استقبال مخاطبان، تا اول خردادماه ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۹ در تالار هنر روی صحنه خواهد بود.

این اثر نمایشی با حمایت خانه نمایش سوره امید، به طراحی و کارگردانی میثم یوسفی و تهیه‌کنندگی متین محجوب تولید شده است و اجرا‌های خود را از ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز کرده بود. این نمایش پس از وقفه‌ای که به دلیل شرایط جنگ تحمیلی در روند اجرا‌های آن ایجاد شد، بار دیگر در بهار ۱۴۰۵ میزبان مخاطبان شده است.

نمایش «آرزوی بزرگ» بر اساس متنی از مهدی سیم‌ریز و یاسمین واحدی و با نگاهی اقتباسی به آثار موسیقایی عماد توحیدی شکل گرفته است. این اثر، سفری خیالی و حماسی را در پهنه خلیج فارس روایت می‌کند؛ سفری که در آن، دختری به نام «نسیم» در مواجهه با شخصیت‌هایی تاریخی و معاصر، مفاهیمی، چون وطن‌دوستی، ایثار و ایستادگی را در بستری از موسیقی فولکلور و هنر‌های عروسکی تجربه می‌کند.

این نمایش با تلفیقی از بازیگری زنده، موسیقی اصیل محلی و تکنیک‌های نوین بصری، تجربه‌ای متفاوت را برای کودکان و نوجوانان رقم می‌زند.

در این اثر، جمعی از هنرمندان از جمله ناصر احمدی‌فر، شراره یوسفی، عاطفه بحرالعلوم طباطبایی، مسعود پورجمشید و گروهی دیگر از بازیگران و عروسک‌گردانان به ایفای نقش می‌پردازند. ضحا رجایی‌فر بازیگر خردسال این نمایش است. همچنین طراحی‌های تخصصی در بخش‌های صحنه، لباس، نور و ماسک، فضای بصری متفاوتی را برای این سفر نمایشی فراهم کرده است.

نمایش «آرزوی بزرگ» در دور نخست اجرا‌های خود توانست توجه و رضایت مخاطبان و منتقدان را جلب کند و اکنون با توجه به استقبال صورت‌گرفته، محدودیت ظرفیت سالن و درخواست‌های مکرر علاقه‌مندانی که موفق به تماشای آن نشده بودند، اجرای آن تا اول خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.