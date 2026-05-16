به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مصطفی الفبایی، رئیس هیئت ترایاتلون استان اردبیل اظهار کرد: تیم منتخب ترایاتلون (ورزشهای سهگانه) بانوان استان اردبیل جهت حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، عازم استان سمنان شد.
وی افزود: دختران مستعد اردبیلی در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برای رقابت با برترینهای ایران به شهر سرخه اعزام شدهاند.
الفبایی بیان کرد: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ۲۶ اردیبهشت ماه به میزبانی سمنان برگزار میشود. این رقابتها به صورت منقطع برنامهریزی شده و تیم اعزامی استان اردبیل با ترکیب کامل ورزشکاران، مربی، سرپرست و تکنسین فنی در این رویداد حضور یافته است.
خانواده بزرگ ورزش استان برای این دختران کوشا و قهرمان در مسیر کسب سهمیه تیم ملی، آرزوی موفقیت و درخشش دارد.