ثبتنام آزمونهای سراسری اعطای مدرک به قرآنآموزان مساجد و دارالقرآنهای بسیج سراسر کشور به همت سازمان دارالقرآن بسیج، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، این طرح با هدف ارزیابی سطح محفوظات قرآنآموزان و اعطای مدرک معتبر به حافظان قرآن کریم برگزار میشود و فرصتی برای مدیران و فعالان قرآنی مساجد و واحدهای قرآنی بسیج است تا برای توسعه فرهنگ حفظ قرآن کریم، فعالیتهای آموزشی خود را ساماندهی و ارزیابی کنند.
بر اساس این اطلاعیه، این آزمون ویژه مراکز قرآنی بسیج است که علاوه بر اجرای طرحهای «مسبحات» و «فجر»، یا به جای آنها، طرح حفظ اختصاصی خود را اجرا کردهاند. از این رو تنها قرآنآموزانی امکان ثبتنام در این آزمون را دارند که در کلاسهای آموزشی مراکز قرآنی بسیج موفق به حفظ بخشی از قرآن شده باشند.
زمان انتخاب آزمون توسط مراکز از ۲۴ اردیبهشتماه تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. همچنین آزمونها از سوی ممتحنان از ۱۰ تا ۲۴ خردادماه برپا خواهد شد.
محدوده آزمون از یک جزء تا حفظ کل قرآن تعیین شده است و انتخاب میزان محفوظات مورد ارزیابی بر عهده مرکز قرآنی خواهد بود.
مدیران مراکز دارالقرآن بسیج میتوانند برای ثبتنام و انتخاب آزمون از طریق سامانه قرآندوست qurandoost.ir اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است چنانچه قرآنآموز در آزمون اعطای مدرک اجزایی شرکت کند که در محدوده طرحهای «مسبحات» یا «فجر» قرار دارد، در آینده امکان شرکت در آزمونهای این دو طرح را نخواهد داشت. از این رو، مدیران مراکز باید در انتخاب محدوده آزمون دقت داشته باشند.
این آزمونها با هدف تشویق قرآنآموزان به استمرار مسیر حفظ قرآن و ایجاد نظام ارزیابی منسجم در مراکز قرآنی بسیج برگزار میشود.