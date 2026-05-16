به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اداره کل هواشناسی استان لرستان اعلام کرد:بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار علاوه بر پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه ی نسبتا شدید و شدید لحظه ای ، برای برخی نقاط استان وقوع بارش های پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق پیش بینی می شود.



همچنین در پی هشدار هواشناسی برای وزش باد در استان ، این شرایط می تواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال و امکان صدمه به پوشش گلخانه ها همراه باشد.



هواشناسی لرستان اعلام کرد:همچنین طی امروز با توجه به ماندگاری ذرات گردوغبار بر روی جو منطقه،در همه ی نقاط استان کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا انتظار می رود که توصیه می شود از ترددهای غیر ضروری در این شرایط جوی جداً خودداری شود.



از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه کاهش می یابد.