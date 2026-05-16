مرحله سوم چهل و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده مجارستان از سری پروتور ۲۰۲۶ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله شرکت کنندگان مسیر ۱۵۲.۳ کیلومتری از کاپوشوار تا شکشارد را طی کردند و این نتایج به دست آمد:
۱- تیم مرلیه از بلژیک - تیم کوئیک استپ ۳:۱۶:۰۳ ساعت
۲- فرناندو گاویریا از کلمبیا - کاخا رورال زمان مشابه
۳- خوآن سباستین مولانو از کلمبیا - الامارات زمان مشابه
- در رده بندی کلی تور دو هنگری تیم مرلیه از بلژیک و تیم کوئیک استپ با مجموع زمانی ۱۰:۲۹:۳۲ ساعت همچنان پیشتاز است و بنوآ کاسنفروی از فرانسه و تیم الامارات با ۴ ثانیه اختلاف دوم و خوآن سباستین مولانو از کلمبیا و تیم الامارات با ۱۰ ثانیه اختلاف سوم هستند.