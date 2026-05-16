همایش میدان پویا در اولین روز هفته سلامت با شعار «سلامت و امنیت خانواده با محوریت جوانی جمعیت» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش میدان پویا در محل بوستان علوی همراه با ایستگاههای متنوع آموزش بهداشت، کمکهای اولیه، ورزش، سرگرمی، بازی فکری، نقاشی، مسابقه و اهداء جوایز به همت معاونت تربیت بدنی و سلامت با حضور دانش آموزان وجمعی از مسئولین استان برگزار شد.
این برنامه با شعار «سلامت و امنیت خانواده با محوریت جوانی جمعیت» و با هدف تحقق فرهنگ سبک زندگی سالم و دستیابی به شعار هر خانه یک پایگاه سلامت، برای خانوادهها اجرا شد.